環團與醫界團體日前發起抗暖化反空污遊行，台中市長盧秀到場力挺，並提出包括台中市管制生煤自治條例是有效力、中火2號、3號機組不重啓以及台中市對大型污染源的裁罰是有效的」等三大訴求。對此，有評論認為，隨著蔡政府在中火議題的操作不慎，負面效應發酵，讓持續保持反空污態度的盧秀燕撿到槍，空污牌效益能否延續，恐成盧爭取連任的關鍵。

由環團與醫界團體共同發起「抗暖化 反空污 團結顧健康遊行」，8日下午在台中舉行，鐵馬遊行隊伍從市民廣場出發，行經市政公園與遊行第二隊伍會合，進行「NET 0 CARBON」排字活動，並表達訴求。盧秀燕到場支持，並強調燃煤污染是最大污染源，中火十部機組不但是全國最大電廠，也是世界第四大的火力發電廠，且全部燃煤造成污染，考量備載容量，中火二部機組不可以重啟，而且透過科學採證，中火污染的確超標，所以予以重罰，因為這是事實，如果中央輕忽中南部人民聲音，包庇污染者侵害中南部人民健康，會被人民唾棄。據《中評社》報導，遊行現場綠營走避、藍營聲援，也讓盧秀燕重掌空污牌話語權。

該評論提及，盧秀燕2019年底依據自治條例規定，要求中火自2020年1月26日起減少用煤量達40%，撤銷中火兩部機組執照，卻遭行政院宣告條例無效，並駁回處分。此外，蔡政府稱無效的台中管制生煤條例，是在前市長林佳龍任內所通過，民進黨政府否決該條例，形同自己人打自己人，空污管制政策大轉彎，惹怒環保團體發起遊行抗議。

該評論認為，蔡政府在中火議題的操作不慎，負面效應發酵，讓盧秀燕在民調滿意度上升、超越綠營潛在對手，空污牌效益將成盧爭取連任的關鍵。

(中時新聞網)