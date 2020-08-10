美國衛生部長艾薩率訪問團9日下午搭乘美國空軍C-40B行政專機飛抵台北松山機場，並在機場接受武漢肺炎（COVID-19）病毒檢測。艾薩午夜推文表示，訪團成員檢測結果均為陰性。

艾薩（Alex Azar）也提到，他很榮幸來台傳達美方對台灣的支持，台灣在全球衛生領域占領導地位。

艾薩一行人9日下午4時48分降落松山機場；訪團成員遵守美台雙方議定的健康安全規範，下飛機時均配戴口罩，並在機場完成武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測。

關於艾薩訪團防疫作為，衛生福利部長陳時中8日表示，訪團專機來台、專人引導、團進團出、全程防護，並與一般民眾動線分離。

美國衛生部一名發言人則說，美方與台灣相關單位就防疫措施持續密切溝通，所有訪團成員除了必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。

艾薩是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員，此行將會見總統蔡英文，以及衛福部長陳時中等部會首長。

(中時新聞網)