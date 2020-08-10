美國衛生部長阿札爾，昨天抵達台灣展開為期三天的訪問，並將會晤台灣總統蔡英文及衛生部長陳時中等官員，也是6年來首位訪台的美方內閣官員，對此熱愛評論台灣時事的資深藝人黃安，則在微博狂酸：「還不是配合美國演戲」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

美國衛生部長阿札爾9日搭乘專機抵台，據日媒報導，此趟目的除了與蔡英文總統會晤，雙方可能為取代世界衛生組織（WHO）的新國際組織之設立交換意見，接著傳出捷克參議院議長維特齊，預定8月底率代表團訪問台灣，眼見國外高層級官員陸續來台，讓黃安發文嘲諷：「美國衛生部長去了台灣，現在捷克議長也去了，一時間台灣成了3A級景點？呵呵，還不是配合美國演戲。去吧去吧，盡量表現得入戲點啊」。

此外對於川普制裁tik tok、華為，黃安表示只要大陸宣布蘋果不准使用微信、支付寶，蘋果手機銷量立刻下降90%，直言大陸可以打的牌太多了，只是要否跟一個任期剩下幾十天的總統賭氣而已。

(中時新聞網)