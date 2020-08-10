震撼！港首用國安法抓捕黎智英：勾結外國勢力 08:032020/08/10 中時新聞網 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黎智英。（摘自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據港媒《東網》報導，香港警方國安處今早拘捕壹傳媒黎智英等7人，涉勾結外國勢力，違反國安法。 (中時新聞網) #國安法 #黎智英 #香港 #外國勢力 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 高通遊說川普政府 撤華為禁令 - 兩岸要聞 - 中國時報 與4位美前總統並列 川普想在總統山增加他的頭像 - 時政 港媒爆林鄭月娥兒子因「家有急事」自美返港行蹤不明 - 兩岸 - 旺報 比爾蓋茲：收購TikTok如「有毒聖杯」 誰都不知會發生何事 - 兩岸 轟炸搶灘打巷戰 陸媒：解放軍8月演習直指台海 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。