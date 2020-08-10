紐約洋基近期狂瀉不止，光芒10日以捕手裴瑞茲(Michael Perez)的再見安結束雙方系列賽，光芒4連戰贏得3場，在美東對洋基的勝差僅剩2場了。去年至今光芒近8次在主場7度打敗洋基，這支美聯最低薪的球隊居然是豪門洋基的剋星。此役光芒4-3獲勝。

洋基左投派克斯頓(James Paxton)繳出6.1局失3分優質先發，但是光芒使用投手車輪戰就足以和洋基打平。雙方3比3來到9局下，洋基換上終結者布瑞騰，結果被敲長打又投出四壞、好不容易弄到兩出局，但也被進佔二三壘。布瑞騰把球壓低，仍光芒裴瑞茲撈成右外野安打，比賽結束！這支安打可以跑兩個回來，因為是再見安所以只算1分打點。

「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)前役跑壘弄傷腳筋，被洋基放入10天傷兵名單，總教練波恩(Aaron Boone)說：「我為他難過，我明白他非常努力，他的表現說明了一切，希望這次不會缺陣太久。」好消息是左投派克斯頓球速回復(送出11次三振)，而且洋基接下來9場都是主場比賽。

光芒先發投手莫頓(Charlie Morton)本來應該投更久，他第3局因右肩膀發炎提前退場，總教練估計他休息一下就會沒事。洋基為了遞補史坦頓，從小聯盟叫回內野手艾斯卓達(Thairo Estrada)。

(中時新聞網)