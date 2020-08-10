美國北卡羅萊納州9日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，地震讓當地部分建築毀損，地面出現裂縫。

美國北卡羅萊納州9日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，地震讓當地部分建築毀損，地面出現裂縫。

美國北卡羅萊納州昨（9）日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，所幸地震只造成輕微影響，部分路面出現裂縫，超市貨架上貨物掉落地上。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、地方電視台WXII報導，美國東部時間9日上午8時07分（台灣時間9日晚間8時07分），美國北卡羅萊納州發生規模5.1級地震，震央距離北卡州和維吉尼亞州的邊界小鎮斯巴達（Sparta）東南方約2.5英里遠，根據美國地質調查所（USGS）觀測紀錄，儘管地震規模不大，不過遠至華府、亞特蘭大州都可感覺到搖晃。

值得注意的是，這起地震是北卡羅萊納州104年以來遭遇的最強地震，當地上一起大地震發生在1916年，當時地震規模為5.1級。

5.1 earthquake in North Carolina reportedly felt hundreds of miles away https://t.co/N9k6E8PmAZ pic.twitter.com/fiKYMMnAKl — Eyewitness News (@ABC7NY) August 9, 2020

所幸昨日的地震並未在當地造成重大災情，居民在推特上傳部分路面出現裂縫的畫面，超市貨架上貨品掉滿地，斯巴達鎮所在的阿勒格尼郡（Allegheny County）郡長梅因斯（Bryan Maines）表示，地震來襲時，他的房子明顯在晃動，「感覺就要倒了」，他說當地好幾間住宅結構毀損，整棟房子位移1、2英寸，他的自宅煙囪也破裂，這起地震在當地來說是大事件。

斯巴達鎮鎮長Wes Brinegar表示，地震對這個約1,800人的小鎮造成輕微災情，他的房子地基毀損，物品從架子上掉落地面，他說地震來襲時就像一座火車頭經過，他這輩子從沒有過類似經歷。

斯巴達鎮居民赫爾（Michael Hull）表示，搖晃了1分鐘後他才驚覺是地震，他說起初完全不敢置信，之後地震就結束了。

(中時新聞網)