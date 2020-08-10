美國北卡羅萊納州9日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，地震讓當地部分建築毀損，地面出現裂縫。
美國北卡羅萊納州9日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，地震讓當地部分建築毀損，地面出現裂縫。

美國北卡羅萊納州昨（9）日上午發生規模5.1級地震，是該州104年來最大地震，所幸地震只造成輕微影響，部分路面出現裂縫，超市貨架上貨物掉落地上。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、地方電視台WXII報導，美國東部時間9日上午8時07分（台灣時間9日晚間8時07分），美國北卡羅萊納州發生規模5.1級地震，震央距離北卡州和維吉尼亞州的邊界小鎮斯巴達（Sparta）東南方約2.5英里遠，根據美國地質調查所（USGS）觀測紀錄，儘管地震規模不大，不過遠至華府、亞特蘭大州都可感覺到搖晃。

值得注意的是，這起地震是北卡羅萊納州104年以來遭遇的最強地震，當地上一起大地震發生在1916年，當時地震規模為5.1級。

所幸昨日的地震並未在當地造成重大災情，居民在推特上傳部分路面出現裂縫的畫面，超市貨架上貨品掉滿地，斯巴達鎮所在的阿勒格尼郡（Allegheny County）郡長梅因斯（Bryan Maines）表示，地震來襲時，他的房子明顯在晃動，「感覺就要倒了」，他說當地好幾間住宅結構毀損，整棟房子位移1、2英寸，他的自宅煙囪也破裂，這起地震在當地來說是大事件。

斯巴達鎮鎮長Wes Brinegar表示，地震對這個約1,800人的小鎮造成輕微災情，他的房子地基毀損，物品從架子上掉落地面，他說地震來襲時就像一座火車頭經過，他這輩子從沒有過類似經歷。

斯巴達鎮居民赫爾（Michael Hull）表示，搖晃了1分鐘後他才驚覺是地震，他說起初完全不敢置信，之後地震就結束了。

文章來源：North Carolina 5.1 magnitude earthquake felt in several surrounding states
文章來源：North Carolina's strongest earthquake in 94 years shakes area along Virginia border
文章來源：5.1 earthquake in North Carolina reportedly felt hundreds of miles away

(中時新聞網)

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