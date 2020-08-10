小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】台積５奈米 ８客戶瘋搶

華為證實，台積電9月中後不再出貨華為、海思半導體，以賽亞研究（Isaiah Research）指出，台積電依靠蘋果、高通、超微（AMD）、Nvidia、聯發科、英特爾、比特大陸、Altera等大客戶，不單能填補海思半導體遺留空缺，5奈米產能滿載不是問題。

【2】台積股利挹注 國發基金明年繳庫170億

明（110）年度中央政府總預算案歲入面籌編捉襟見肘，向來國庫金雞母的央行，首見13年來調降繳庫盈餘未達1,800億元水準，減少繳庫100多億元。而吃進台積電股利大補丸的國發基金，明年繳庫盈餘將自109年的123億調升至170億元，創近15年新高，成為挹注國庫非稅課收入的主力部隊之一。

【3】價格大漲 面板廠8月出運

8月上旬面板報價出爐，由於品牌廠拉貨需求不減，電視面板價格大漲，55吋面板大漲6美元、43吋面板上漲2美元、32吋面板上漲3美元。WitsView研究部副總邱宇彬表示，面板價格連續兩個月單月漲幅高達10％～15％，8月價格將回到去年4、5月的起跌點，面板廠8月有望單月轉盈，9月價格續漲，第三季有機會終結連續7個季度的虧損、轉虧為盈。

【4】13檔高殖利率股 資金避風港

高股息殖利率股不但打敗定存，在銀行1年定存不到1％下，18檔下周起接續除息股，以7日收盤價換算，殖利率超過6～10％，且近5年平均殖利率都有5％以上，將成為行情震盪中的資金避風港。

【5】15檔內外資齊挺 揮強棒

投信上周轉為買超，外資則出現連2周賣超，合計兩大內、外資上周賣超逾300億元，不過，外資與投信「同心」買超美律（2439）、華碩（2357）等15檔個股，兩大法人上周買盤助威，扮演後市明燈。

(中時新聞網)