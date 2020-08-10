新北市一對未成年情侶17歲男子小傑（化名）與15歲少女小美（化名），兩個月前在百貨公司男廁所上演四腳獸，小美一個月後月經沒來，為了保護小傑，便向學校謊稱遭男網友性侵，不料校方通報教育局與報警後，查出小美與小傑偷嘗禁果，由於小美未成年，小傑因而被依妨害性自主罪送辦。

據了解，就讀國中的小美與就讀高中的小傑，今年6月見面時在百貨公司男廁所偷嘗禁果，小美事後因為月經沒來擔心懷孕，上課不專心、神色慌張不安，老師查覺不對勁找她約談，小美怕小傑要負責任，竟謊稱在網路上約男網友見面時，被拉到廁所性侵，校方人員立即通報教育局與報警。

據「三立」報導，警方調查後發現小美前後供詞不一，經多次追問，小美才坦承為了保護小傑，才會謊稱遭男網友性侵。小傑被警方約談時，坦承與小美發生性行為，因與小美未滿16歲，警方訊後依妨害性自主罪將小傑送辦。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)