不只黎智英！傳壹傳媒核心高層張劍虹遭捕、Mark Simon被通緝 08:292020/08/10 中時新聞網 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 壹傳媒創辦人黎智英。（資料照／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據港媒《東網》報導，香港警方國安處以違反國安法為由，今早拘捕壹傳媒黎智英創辦人等7人。其中還包括壹傳媒核心高層執行董事張劍虹、周達權，而身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。 依《東網》報導，Mark Simon也已在其社交網站貼文，報告黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。 (中時新聞網) #黎智英 #壹傳媒 #高層 #張劍虹 #Mark Simon 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙酒駕？草屯傳死亡車禍 被撞2人竟也測出酒精反應 16:122020/08/08 社會 全裸阿伯在草原上猛追母豬 路人全看傻 18:522020/08/09 時事 「Uniqlo試衣間活春宮」昔瘋傳 火辣女主角如今身價驚人 00:252020/08/08 娛樂 南鐵拒遷戶 嘆老家最後的父親節 04:102020/08/09 地方新聞 雙財報周 台股月線～13,100高檔震盪 04:102020/08/10 證券．權證 郭亞棠想「分手」卻遭威脅！爸爸一出手圓滿解決 21:252020/08/08 娛樂 五寶粉1兩上萬 妙齡女吃到變跛腳 04:102020/08/08 社會新聞 中信房屋總經理 張世宗注入年輕元素 擦亮老字號招牌 04:102020/08/10 企業經營 15檔半年報績優生 突圍 04:102020/08/08 財經要聞 安關內圖關外 一箸失全盤敗 04:102020/08/10 兩岸藝文 兩岸熱門新聞 港首用國安法抓捕黎智英和兩個兒子：勾結外國勢力 - 兩岸 不只黎智英！傳壹傳媒核心高層張劍虹遭捕、Mark Simon被通緝 - 兩岸 港媒爆林鄭月娥兒子因「家有急事」自美返港行蹤不明 - 兩岸 - 旺報 高通遊說川普政府 撤華為禁令 - 兩岸要聞 - 中國時報 轟炸搶灘打巷戰 陸媒：解放軍8月演習直指台海 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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