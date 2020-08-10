據港媒《東網》報導，香港警方國安處以違反國安法為由，今早拘捕壹傳媒黎智英創辦人等7人。其中還包括壹傳媒核心高層執行董事張劍虹、周達權，而身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

依《東網》報導，Mark Simon也已在其社交網站貼文，報告黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。

(中時新聞網)