日本前首相森喜朗昨率團來台弔唁前總統李登輝，並赴總統府拜會蔡英文總統。森喜朗透露，目前他正在接受洗腎治療，無法離開東京2天以上，因此趕在1天來回，安倍首相也請他代為向李前總統在天之靈祈禱冥福，並感謝其對台日關係的貢獻。台大醫學教授陳耀昌則發現，森喜朗的右手肘紗布下，隱約看到有個「靜脈留置針」，讓他不禁表示「這樣的真情流露勝於千言萬語或政府公報」。

森喜朗昨赴總統府拜會蔡英文時表示，此行原只想組小團低調且祕密來訪，因消息走漏，最後決定組成跨黨派小組來弔唁。由他率團則是因為首相安倍晉三在獲知李前總統辭世時，以迂迴方式明示暗示的要他來台。他並透露，目前正在接受洗腎治療，無法離開東京2天以上，因此趕在1天來回。

陳耀昌則在臉書提及，森喜朗與蔡總統談話時，可以隱約看到其右手肘紗布下，有個「靜脈留置針」，還有墊針頭的酒精綿球露出一小部分。他解釋，住院打點滴的病人若出院，而仍有繼續靜脈注射必要時，醫護人員會放一條靜脈留置針，免得每次注射時要重來打一次靜脈。裝了靜脈留置針後，每次注射完藥物之後，必須注入抗少量抗凝血劑，以防血液凝固而不堪再用。為了防止感染，靜脈留置針必須每3、4天更換一次。

陳耀昌表示，所以83歲的森喜朗特使是抱病前來台灣，弔念李前總統的。陳耀昌在文末更寫下「這樣的真情流露勝於千言萬語或政府公報」、「在國際外交史上可能史無前例？」兩句話。

(中時新聞網)