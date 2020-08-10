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26 Pts | 4 3pm pic.twitter.com/82S7YL9TQi — Toronto Raptors (@Raptors) August 9, 2020

靠著席亞卡攻下全場最高26分，克服眼傷的伊巴卡也摘12分、12籃板，暴龍10日以108比99擊退灰熊，提前鎖定東區第2種子席位，隨著目前排在西區第8的灰熊輸球，為了復賽公平性特別訂定的全新賽制西區附加賽確定要進行了。

由於塞爾提克10日也以122比119延長擊退魔術，所以目前東區前3種子都已提前出爐，依序是昨天才搶下聯盟與東區第1的公鹿、東區第2種子暴龍與東區第3種子塞爾提克，不過他們在季後賽首輪的對手，還需等排名賽打完才知道。

至於全新特別制定的附加賽，今年確定只有西區進行，東區隨著巫師早跟季後賽無緣，就連附加賽都不用打，在所有排名賽打完後，排在西區第8的球隊，必須擊敗西區第9球隊才可獲得最後1張季後賽門票，西區第9則需連贏兩場才行。

目前33勝38敗的灰熊，西區第8的位置並非相當穩固，因為西區第9的拓荒者與西區第10的馬刺，都跟灰熊只有1場勝差，排在西區第11的太陽，則跟灰熊還有1.5場勝差，所以到底由哪兩隊打附加賽還很難講，排名可能逐日生變。

(中時 )