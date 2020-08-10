南海上昨天(9日)生成一個熱帶性低氣壓TD7，氣象局表示最快今天下午增強成今年第6號颱風「米克拉」，由於離台灣非常近，成颱將同時發海上警報，不排除會發陸警。氣象達人彭啟明也在臉書PO出準米克拉颱風的各國模擬路徑，表示其路徑將往台灣海峽附近移動，其中美國(GFS)模式更模擬其路徑「有直接侵台可能」，有登陸台灣西半部的機會。

美國(GFS)模式的模擬路徑顯示可能直接侵台，從台灣西半部登陸的機會。(翻攝自 彭啟明臉書)

彭啟明指出，昨天(9日)晚上在台灣西南方，整個西南季風的低壓帶中，有熱帶性低氣壓發展起來，今天到明天(11日)有機會發展成為今年第六號颱風米克拉，其路徑將往台灣海峽附近移動。

彭啟明更分享了日本氣象局、歐洲(EC)模式以及美國(GFS)模式模擬路徑。其中美國模式模擬中，準米克拉颱風有直接侵台可能，登陸後穿過或擦過台灣西半部往北走，歐洲(EC)模式的模擬路經則偏向往大陸福建移動，但也有與台灣中南部地區擦身而過的機率。

彭啟明表示，「目前預測較有可能是往台灣海峽中線然後偏西往福建方向移動，最快在周二上半天登陸大陸福建」，但是颱風的預測路徑就實務上真的不是一條線，是有風險機率在內的。

歐洲(EC)模式的模擬路經則偏向往台灣海峽中線然後偏西往福建方向移動，但也有與台灣中南部地區擦身而過的機率。(翻攝自 彭啟明臉書)

台灣氣象局與日本氣象廳的模擬路徑偏向往福建移動。(翻攝自中央氣象局 日本氣象廳)

(中時新聞網)