貝魯特大爆炸

黎巴嫩首都貝魯特上周二發生驚天動地的大爆炸，至今導致超過220人死亡，7,000多人受傷。新公開的錄影畫面顯示，事故剛開始發生時，伴隨著濃煙有一連串煙火閃現。

據《紐約郵報》（New York Post）9日報導，新影片畫面清晰，是至今得以最清楚還原爆炸現場的畫面。錄製這段影片的聶梅特（Agoston Nemeth）說，當時他不知是自己跳起來，還是震波力量太大；總之，接下來他就發現自己躺在地上。

(中時新聞網)