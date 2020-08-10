影》超震撼 貝魯特奪命大爆炸最新畫面曝光 08:392020/08/10 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黎巴嫩首都貝魯特8月4日大爆炸的畫面。（Youssef Kawtharani/路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貝魯特大爆炸 黎巴嫩首都貝魯特上周二發生驚天動地的大爆炸，至今導致超過220人死亡，7,000多人受傷。新公開的錄影畫面顯示，事故剛開始發生時，伴隨著濃煙有一連串煙火閃現。 據《紐約郵報》（New York Post）9日報導，新影片畫面清晰，是至今得以最清楚還原爆炸現場的畫面。錄製這段影片的聶梅特（Agoston Nemeth）說，當時他不知是自己跳起來，還是震波力量太大；總之，接下來他就發現自己躺在地上。 (中時新聞網) #貝魯特 #大爆炸 #新影片 #黎巴嫩 #奪命 也許您會感興趣 推薦閱讀 全能東契奇 大三元新掌門人 04:102020/08/10 運動天地 外資看iPhone 7P鏡頭 大立光狂勝玉晶光 04:102020/08/10 財經要聞 藍大咖挺蓁 選前之夜看韓流 04:102020/08/10 政治要聞 砸110萬元交白富美女友 婚前偷瞧一眼竟體型大2倍崩潰了 07:012020/08/10 社會 張嗣漢 寫好市多千億傳奇 04:102020/08/10 財經要聞 3、40袋煙火放一堆 黎巴嫩大爆炸關鍵曝光 14:252020/08/09 國際 大巨蛋復工 綠議員今告柯圖利 04:102020/08/10 政治要聞 男卡車底滿臉血像屍 下秒突睜眼求救 記者嚇：以為在拍恐怖電影 00:022020/08/10 國際 新興2大債 投資價值浮現 04:102020/08/10 投資理財 影》104年來最大 美北卡州爆5.1級地震 馬路現裂縫 居民驚：以為房子要倒了 08:102020/08/10 國際 國際熱門新聞 影》104年來最大 美北卡州爆5.1級地震 馬路現裂縫 居民驚：以為房子要倒了 - 時事 日《產經新聞》：台美官方討論新WHO 總統府深夜回應了 - 國際 3、40袋煙火放一堆 黎巴嫩大爆炸關鍵曝光 - 國際 影》超震撼 貝魯特奪命大爆炸最新畫面曝光 - 時事 不用核武或化武 北韓靠這武器一小時可讓南韓20萬人傷亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。