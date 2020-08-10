台股累計今年初開盤迄8月7日共144個交易日，集中市場總成交值為26兆7,425.85億元，日均值為1,857.12億元，股票成交量周轉率為62.57％。群益證券看本周台股指數區間為12,500～13,000點，本周看好六大題材類股，包含：居家健身股、電動自行車股、NB股、伺服器股、蘋果新機拉貨題材、防疫概念股等。

群益證券分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.大立光7月營收攀上近三個月來高點，上調營運展望，原本持平的8月調整為拉貨動能有望優於7月，受惠華為Mate 40以及三星Note 20系列兩大新機拉貨，iPhone 12蓄勢待發，占台股重中之重的手機供應鏈下半年業績可望逐季攀高。

2.美國上周初請失業救濟人數降至118.6萬人，遠低於市場預期，下一輪經濟刺激計劃仍在談判之中，基本上遲早會談出個結果，印鈔行情當前造就美元弱勢、國際金價突破2,000美元，資金行情續旺之下，新台幣強勢未扭轉前，台股驚驚漲格局不變。

(工商 )