台股上周五（7日）全體上市公司總市值為39兆92.75億元，較前周五（7月31日）總市值增加4,877.65億元，周增幅為1.27％。康和投顧預期本周指數將在12,500～13,000點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、半導體設備材料股、面板股、Mini LED股、板卡股、運動概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1. 美國上周初領失業救濟金人數優於預期，顯示美國勞動市場持續復甦，雖兩黨對於整體紓困案仍有分歧，但共和黨已對1億美元紓困規模讓步，新一輪刺激方案短期內出爐機會大，且川普宣稱將以行政命令彌補救濟金缺口。

2. 美科技股2Q財報已公佈約8成，其中92％財報表現優於預期，重量級個股如蘋果近期表現強勁，帶動科技股漲勢持續。

3. EIA公佈上周原油庫存大幅減少740萬桶，減幅優於市場預期之410萬桶，提振油價創近5個月新高水準，由該數據判斷市場對於經濟復甦信心明顯提升，經濟復甦動能可望延續。

(工商 )