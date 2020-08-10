長頸鹿因是草食，平時又常以悠閒行走的模樣展現在眾人眼前，因此向來給人溫馴的印象；但國外一名男子埃德里希（Edrich）5日意外在南非克魯格國家公園（Kruger National Park），拍到兩頭雄性長頸鹿打架的畫面，其中一隻落敗後滿頭鮮血的倒地，而贏得勝利的長頸鹿則踩在對方身上，頗有示威意味。

根據《每日郵報》報導，透過影片可以看到，有2隻雄性長頸鹿在樹叢間，先是用長長的脖子互相猛烈撞擊對方，其中一隻因不堪重擊倒地，贏的一方隨即上前用前腳踩在對方身上，似乎是在宣告自己的勝利。

當落敗的長頸鹿掙扎著爬起時，埃德里希才發現牠已頭破血流，傷口十分驚人，而就在牠剛站起來沒多久，勝利一方的長頸鹿便毫不留情地再度對牠展開攻擊，使牠2度倒地；最後，在勝利一方的連環攻擊下，敗者才急忙落荒而逃。拍下這段長頸鹿鬥毆影片的埃德里希表示，「整場決鬥持續了大約45分鐘，被擊敗的長頸鹿受傷非常嚴重，這將使牠未來即便痊癒，也會留下難以復原的傷痕。」

其實，動物世界中常以打架輸贏的結果，確認在團體中的地位和配偶權；而草食的長頸鹿也不例外，雄鹿會以「脖擊」（即以脖子為武器的角斗）劃分社會等級，贏得勝利的雄鹿就可以與雌鹿交配。

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(中時新聞網)