長科*(6548)上半年每股盈餘為0.93元，長科*因降低OM持股，並進行業務調整，長科*預估，第3季合併營收將較上季持平或小幅衰退，不過由於營收結構改變，產品組合優化，單季合併毛利率有機會較上季提升。

長科*第2季合併營收為24.38億元，較上季成長13%，較去年同期增加8%，營業淨利為2.27億元，較上季明顯增加28%，較去年同期成長14%，稅前盈餘為2.32億元，季增23%、年增5%，單季歸屬於母公司稅後盈餘為2億元，季增率為57%，年成長38%，以每股面額1元的股數計算，每股盈餘為0.57元(如以每股面額10元的股數換算，每股盈餘為5.7元)；累計上半年合併營收為45.91億元，營業淨利為4.03億元，稅前盈餘為4.2億元，稅後盈餘為3.27億元，每股盈餘為0.93元。

考量到日本大環境不利導線架生產，長科*在4月降低日本轉投資公司OM持股至5%後，OM日系客戶也同步?動產品轉型計畫，逐漸減少對OM下單，降低對OM產品的依賴，進而影響長科*之代理收入。

長科*表示，此項策略調整將反映在第3季合併營收，預期單季業績恐將比上季下滑，惟QFN業務在新產能投入下可望持續成長，對於提振營收不無小補，整體而言，預估第3季合併營收與上季比較將呈現小幅衰退到持平；在毛利率部分，由於營收結構改變，產品組合優化，單季合併毛利率有機會比上季提升。

(時報資訊)