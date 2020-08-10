美元在周一目前出現罕見的上揚。美元近期出現近十年來少見的連續跌勢，在過去六周皆下跌，讓市場在結構上嚴重缺乏美元，任何樂觀消息都將排擠美元。

上周五美國公布非農就業報告數據表現良好，讓看跌美元的投資者措手不及，也讓美國國債收益率推高，而上週出現1120億美元的國債銷售。然而美元在上周末還是以收低收場。

摩根大通在一份報告表示，由於美國新冠疫情居高不下，在過去數周其投資組合一直押在美元的弱勢，這導致了美國經濟表現在近期與歐洲形成對比。

歐元在周一維持在1.1773兌一歐元，上周歐元曾觸及1.1915美元的兩年高點，然面臨阻力，歐元目前的支撐點約在1.1755美元至1.1915美元之間。歐元走高反映出歐盟復甦基金的協議對於歐洲政策架構的改善。

在美國總統川普批准失業補助行政命令後，美國會議長裴洛西(Pelosi)和財政部長曼努欽在周日表示，將開啟新冠疫情的援救計畫討論。

美元兌日圓周一則穩定站在105.89日圓，美元近期的低點104.17，但是在106.46會面臨強勁阻力。

美國近日對中國和香港官員進行制裁，而8月15日預計將進行美中貿易談判，投資人對於雙方談判感到趨向緊張的憂慮。

(時報資訊)