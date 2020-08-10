《日股》日股周一休市 08:522020/08/10 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（8月10日）為日本山之日國定假日，日本股市休市一天。 (時報資訊) #日股 #山之日 #國定假日 #股市休市 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》勤凱10日起得為融資融券交易 08:522020/08/10 財經 蔡接見森喜朗 盼深化台日友好 04:102020/08/10 政治要聞 13檔高殖利率股 資金避風港 04:102020/08/10 投資理財 陸股強勢 中小型股ETF可布局 04:102020/08/10 投資理財 勤凱 10日起得為融資券 04:102020/08/10 證券．權證 陸中概股再赴美 貝殼找房13日登陸紐交所 03:522020/08/10 兩岸 法人：多元資產勝率高 04:102020/08/10 投資理財 《晨間解盤》低位階個股具短多行情(倫元投顧提供) 07:442020/08/10 財經 日本弔唁李登輝團訪台 蔡英文見森喜朗 盼疫苗合作 04:102020/08/10 全球財經 《店頭市場》同致、寶得利等4股 10日起預收款券 08:522020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 即時 殯葬大亨買股暴賺後 下一步吃下這公司太驚奇 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 即時 保險局出招 解保單佣金爭議 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。