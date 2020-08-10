美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）昨(9日)下午搭乘專機訪台，預計將在疫指中心簽署「台美衛生合作備忘錄」，被問及對台灣影響和看法，哈佛大學公共衛生碩士、敏盛醫療體系執行長楊弘仁受訪分析指出，「是福是禍還不知道」。

阿扎爾（Alex Azar）昨下午搭乘專機訪台，此次是1979年「中美斷交」後最高層級，今天預計也將在疫指中心簽署「台美衛生合作備忘錄」，預計拜會蔡英文總統、並與外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人會面。

楊弘仁與楊敏盛父子近日一同接受港媒《中評社》專訪，被問及美衛生部長來台的看法？楊弘仁觀察認為，這是川普政府力挺蔡英文的積極作法，但楊敏盛也直言「是福是禍還不知道」，因為風險很大。

楊弘仁進一步指出，從美國立場來看，不允許有國家威脅世界第一的地位，美國朝野也深知，大陸有「中國夢」，美國也有「美國夢」，他分析，兩大國並非要誰擊倒誰，美國最終目的，還是要讓大陸乖乖當第二。

最後，他坦言，兩岸關係轉壞，但醫療是最人道的，台灣最大優勢，是地方小，但整體發展均勻，城鄉差距不大，若能把醫療經驗帶到大陸，就能提升兩岸醫療水準。

(中時新聞網)