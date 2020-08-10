張登堯駕駛保時捷和駕駛賓士的李男，在朝馬路與環中路等候紅燈時，卻遭蘇男駕駛馬自達從後方追撞。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

台中市8日發生離奇死亡車禍，49歲張姓男子駕駛保時捷等紅燈遭追撞，人沒事當場做完簡易筆錄，卻在駕車離開時，自撞分隔島送醫不治。張男身分曝光，原來他是朝陽科技大學景觀及都市設計系教授張登堯，當天開著保時捷正要去安親班接小孩放學。

警方調查，張登堯駕駛保時捷和駕駛賓士48歲的李姓男子，8日下午3點49分，兩人在朝馬路與環中路等候紅燈時，遭24歲的蘇姓男子駕駛馬自達從後方追撞。警方到場發現無人受傷，3名駕駛酒測值均為0，依規定進行現場量測及駕駛訪談紀錄。

做完簡易筆錄後，張登堯駕車離去，才起步就失控自撞中央分隔島，送醫急救1小時後不治。警方聯絡家屬得知，張登堯心臟有裝設支架，意外原因究竟是先前的追撞事故引發昏迷，或因心臟突然不適導致自撞等，仍在調查中。

據自由時報報導，當天張登堯和也從事教職的妻子去車廠維修車子，他先行離開去安親班接小孩，途中發生追撞事故。

張登堯是台南藝術大學建築藝術研究所碩士，專長為景觀設計、景觀與都市設計、設計表現法、材料與構造，曾參與台中市府建設局推動的「美樂地計畫」。

(中時新聞網)