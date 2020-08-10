國道3北上中和隧道貨車追撞4車，交通大打結。(圖／翻攝自畫面

國道3北上中和隧道貨車追撞4車，交通大打結。(圖／翻攝自畫面)

國道3北上35.1公里中和隧道前，今早疑似發生大貨車追撞3台小客車事故，北上3線道影響2線道，僅剩1線道可通行，一度回堵6公里，事故已於上午8時44分排除，車流逐漸疏解中。據了解，這起事故無人受傷。

(中時新聞網)