快訊》國道3北上中和隧道4車追撞回堵6km 車流疏解中 08:592020/08/10 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3北上中和隧道貨車追撞4車，交通大打結。(圖／翻攝自畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3北上中和隧道貨車追撞4車，交通大打結。(圖／翻攝自畫面 國道3北上中和隧道貨車追撞4車，交通大打結。(圖／翻攝自畫面) 國道3北上35.1公里中和隧道前，今早疑似發生大貨車追撞3台小客車事故，北上3線道影響2線道，僅剩1線道可通行，一度回堵6公里，事故已於上午8時44分排除，車流逐漸疏解中。據了解，這起事故無人受傷。 (中時新聞網) #線道 #國道3 #中和 #追撞 #北上 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》1兆美元和3兆美元之間的距離 04:102020/08/10 財經要聞 MLB》紅雀深陷疫情 大聯盟喊停海盜3連戰 07:172020/08/10 體育 波麗士護短4／飛輪教練兼2工養家遭撞大腿粉碎 4口家月入只剩1萬苦撐 08:082020/08/10 社會 南韓水災38死 又遇颱風登陸 04:102020/08/10 兩岸要聞 台南自駕公車上路 拚年底試乘 04:102020/08/10 地方新聞 波麗士護短3／師姐病房狂讚肇事警辛苦又認真 騎士怒譙：只差沒找孝女來哭喪 08:082020/08/10 社會 內資布局 15檔蓄勢待發 04:102020/08/10 證券．權證 波麗士護短2／鑑識報告打臉沒亮警示燈違規左轉 肇事警辯：太陽太大看不出亮燈 08:082020/08/10 社會 建商搶插旗 高雄憲政路地價飆 04:102020/08/10 產業．科技 米克拉最快今生成！海陸警齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 狼父淫魔爪摧殘14歲愛女 完事聲稱「她看謎片想嘗試」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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