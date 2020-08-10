8 straight points by Zion 💪 pic.twitter.com/Fh5FQznNPx — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) August 9, 2020

攸關西區最後1張季後賽門票的關鍵戰役10日登場，「爆鞋哥」錫安威廉森雖拿25分，雷迪克更是投進8顆三分球、獨拿31分，鵜鶘仍以113比122不敵馬刺，也讓爆鞋哥賽後對於球隊整體狀態相當不滿，甚至放話，「這是無法接受的！」

鵜鶘今天輸球之後，目前戰績30勝40敗，仍居西區第12位置，距離西區第8灰熊之間勝差來到2.5場，跟並列西區第9的拓荒者、馬刺之間勝差也有1.5場，在排名賽所剩無幾情況下，鵜鶘想要搶占西區第8或第9機會已經越來越小。

沒想到鵜鶘竟在今天一開賽就狀況奇差，打完上半場就處45比62大幅落後，也讓就算下半場拚命追分，也挽回不了場上頹勢，錫安威廉森說：「我們上半場欠缺拚鬥精神，假如我們上半場可以打更好，或許情況就不同了，我們還需學習。」

儘管聯盟排出22隊參加復賽的賽制，大部分原因就是想讓當前人氣爆棚的錫安威廉森可以出賽，甚至搶到季後賽門票，可惜鵜鶘擺明不想跟隨聯盟腳步走，除了前兩場復賽只給爆鞋哥15分鐘上場限制，甚至還讓他輪休，鵜鶘想振作都難。

(中時 )