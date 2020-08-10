香港警方今以違反國安法名義，逮補壹傳媒創辦人黎智英和其兒子，以及壹傳媒相關人士，震撼各界！也引起外界也關注香港民運人士黃之鋒的安全，對此，黃之鋒也發聲明表示，現在人還很平安，感謝大家的關心。

香港媒體《東網》報導，香港警方今早拘捕黎智英，還有其兩名兒子，黎見恩及黎耀恩，三人涉違反國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全。此外，也傳出壹傳媒亦有高層在今晨中被捕。據該報導，黎被捕罪名為涉嫌違反國安法第29條，勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐騙及煽動罪。

對此，黃之鋒在臉書先是分享黎智英遭捕的英文新聞，更以英文表示，「I strongly condemn the latest arrest of Jimmy Lai.（我強烈譴責香港政府逮捕黎智英）」，接著，黃之鋒也向關心他的網友們表示，「跟大家報個平安，此刻人仍安全」。

黃之鋒臉書。（摘自黃之鋒臉書）

(中時新聞網)