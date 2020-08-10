繼大型被動元件廠7月營收繳出佳績，小型廠商也不惶多讓，電感廠今展科（6432）、保護元件廠興勤（2428）7月營收連袂創下單月營收次高紀錄，其中已經公布財報的今展科，第二季獲利大飆，季增幅達157％，寫單季第三高紀錄。

今展科上周五公告7月營收、第二季財報，激勵其股價放量大漲4.33％，該公司7月營收在日廠訂單挹注之下，直逼億元，達9,810萬元，寫下單月次高紀錄，並重返年、月雙增的成長軌道，月增8.91％、年增27.5％，累計前7月營收5.99億元，較去年同期大幅成長15.1％。

隨著遠距辦公、居家工作的需求升溫，今展科第二季筆電相關營收比重提升到三～四成，推升今展科第二季獲利大飆，單季獲利2,310萬元，寫下歷史第三高紀錄，季增157％、年增60％，EPS達0.95元，累計今年上半年獲利3,210萬元，EPS達1.36元，若將第二季匯損1,000萬元加回，今展科上季獲利已經突破歷史高點。

保護元件廠興勤尚未公佈第二季財報，不過7月營收也在歐美國家解封、各類需求同步回升之下，繳出5.42億元的歷史次高成績，月增15.6％、年增13.8％，累計今年前7月營收31.34億元，年減5.17％。

(工商 )