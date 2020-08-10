人人都有發財夢，買彩券的時候總希望能中大獎！有人會特意「養號碼」，或是認為多注一起中獎會吃虧，所以同樣的號碼就多買幾張。美國有一名男子買了25張一樣號碼的彩券，而且最後還真的中獎，讓他靠著一組號碼抱回美金12萬5千元（約台幣372萬元），讓人覺得相當不可思議，到底是開了天眼還是時空旅人？

據美媒《13newsnow》報導，住在維吉尼亞海灘（Virginia Beach）的男子哈靈頓（Raymond Harrington）上月17日晚上，一口氣買了每張售價美金1元（約台幣29.7元）的彩券共25張，每張都是同一組自選號碼；最後這25張彩券全部中獎，而是是獲得最高的獎金美金5000元（約台幣14.8萬元），也就是說，全部加起來的獎金有美金12萬5千元。

由於哈靈頓一次中25張彩券太過離奇，外界對此相當好奇，他則說：「有聲音對我說，一次就買25張吧！」至於這筆獎金要怎麼運用？他表示不會馬上將獎金領出來花用，而是將來當作兩個孩子的大學教育基金。

報導指出，哈靈頓選的號碼組合是「4，6，4，0」，完全匹配的機率只有萬分之一。許多人都覺得相當不可思議，不知道哈靈頓的神來一筆究竟是怎麼回事，不知道他是有預知未來的能力，還是跟「時空旅人」一般，才能得知這次頭獎的號碼。

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(中時新聞網)