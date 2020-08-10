最新2020年7月大麥克指數出爐！新台幣連7年被低估破50%，56國中，被低估排名第10！今年被低估最嚴重為南非幣，被低估達67.4%。此外，值得留意的是最近首都貝魯特港區發生2750噸硝酸銨爆炸的黎巴嫩，今年7月當地大麥克價格為9000黎巴嫩鎊，相較於1月公布的數字6500黎巴嫩鎊貴了38%，而就大麥克購買力平價定則來看，黎巴嫩鎊今年元月尚呈現低估24.3%，但到了7月黎巴嫩鎊已經轉為高估了4.2%。

34年前，《經濟學人》創造出了大麥克指數（the Big Mac index），用來衡量不同貨幣相對於美元的估值程度。今年受到新冠疫情的衝擊，國際貨幣波動劇烈，美元指數上衝下洗，南非幣重貶，而大麥克指數變化又是如何？

根據《經濟學人》7月最新出爐的2020年大麥克指數（the Big Mac index）顯示，全球主要貨幣今年僅有3種貨幣被高估了，分別瑞士的瑞士法郎，黎巴嫩的貨幣黎巴嫩鎊（LPB），以及瑞典的瑞典克朗（SEK）。

雖然學者專家認為大麥克指數不夠嚴謹，台灣的中央銀行也表示，大麥克指數不適用於評估當前市場均衡匯率。但是這種「漢堡經濟學」（burgernomics）受到超乎想像的歡迎；中央銀行表示，大麥克指數不適用於評估當前市場均衡匯率。大麥克漢堡價格易受各國稅負、關稅、不同的利潤率，以及租金等非貿易投入財的成本影響。

但是大學經濟學在教授購買力平價定則（PPP）時，一定會提到大麥克指數，大麥克指數已經成了一個全球匯率參考值之一。大麥克指數以購買力平價為基礎，該理論認為各國的匯率會自行調整，直到一籃子商品在不同國家的售價相同。這一籃子裡只有一件商品就是大麥克漢堡。

今年7的的大麥克指數揭露，在美國的大麥克的平均售價是5.71美元（1月時為5.67美元），如果一個國家的大麥克售價換算成美元後，高於 5.71美元，那麼該國貨幣就偏貴。如果低於這個數字，這個國家的貨幣就被低估。舉例來說，在歐元區，今年大麥克的平均價格是4.21歐元，按當前匯率折算成美元為4.78美元，這就表示歐元相對於基準貨幣美元被低估了16.2%。

而今年台灣的大麥克售價又是多少？2020年台灣大麥克的平均售價為72元新台幣，按當前匯價（29.46元） 折算成美元為2.44美元，這就表示新台幣相對於基準貨幣美元被低估了57.2%。若以大麥克的匯率預測，新台幣兌美元匯價應該在12.61元。

黎巴嫩鎊今年6月因美國《凱撒法案》制裁敘利亞阿薩德政府生效，緊鄰敘利亞的黎巴嫩出現了經濟和金融混亂，黎巴嫩鎊急速貶值，美元儲備告急，民眾排隊瘋狂搶購美元。6月18日黎巴嫩的貨幣兌換集團 (Money Exchange Syndicate) 設定的匯價3900黎巴嫩鎊兌一美元，但黎巴嫩官方匯率仍是1507黎巴嫩鎊兌一美元，和黑市匯價相較，幾乎貶值70%。

若以今年1月黎巴嫩的大麥克價格6500黎巴嫩鎊計，以當時的匯價換算每個大麥克為4.3美元，而到今年7月黎巴嫩的大麥克價格上漲到9000黎巴嫩鎊，以7月的匯價換算每個大麥克為5.95美元，已經高出美國大麥克的5.71美元，顯然黎巴嫩鎊有被高估。今年8月4日黎巴嫩首都貝魯特港區再發生硝酸銨大爆炸，黎巴嫩經濟面臨嚴重外匯短缺，且通貨膨漲再呈現失速。

7月的大麥克指數也揭露，有6個國家的貨幣被低估超過6成，分別為:墨西哥的披索（MXN）低估61%，烏克蘭的格里夫納 (UAH)低估61%，土耳其的里拉 (TRY) 低估64%，以及蘇聯的盧布 (SUR)低估66%，和南非的南非幣ZAR 低估67%。

(時報資訊)