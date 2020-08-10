紅襪隊今（10）日在波士頓主場迎戰多倫多藍鳥隊，紅襪的台灣球員林子偉先發守二壘、打第9棒，到了9局上再移防中外野，守備上扮演工具人的角色。可惜沒有擊出安打，有1次犧牲觸擊成功，2打數則被三振、接殺各1次，本季打擊率下探1成82。

林子偉上次出賽是8天前、間隔5場比賽，太久沒有上場手感可能也受到影響。3局上首次上場打擊時隊友敲安打上一壘，他採用犧牲觸擊；藍鳥投手修梅克撿球時掉了一下後再傳一壘，裁判舉手判出局，但林子偉認為是他先踩到壘包，紅襪隊也提出挑戰。經過電視輔助判決，改為安全上壘，紀錄上是投手失誤。

後來藍鳥又失誤，紅襪得1分，林子偉乘亂跑上三壘，但未能再得分；不過這次打擊他犧牲觸擊成功，算是有貢獻。5局下再度上場打擊，打出右外野平飛球被接殺；8局下第三度上場則被三振，最後打滿全場9局。

終場紅襪在9局下靠莫蘭的再見2分全壘打，以5比3力克藍鳥，戰績6勝9敗，雙方之間無勝差，但紅襪勝率稍高，兩隊分別排在美聯東區第4、5名。

(中時 )