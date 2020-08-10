盛唐中醫連夜更改停業公告。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中盛唐中醫因違法將禁止藥用的硃砂做自費中藥粉遭勒令停業兩個月，卻遭民眾爆料只公告休三天，經台中市衛生局連繫診所行政人員已連夜更改公告，確定即日起到10月5日停診。

台中市知名中醫盛唐中醫診所與九褔中醫診所違法使用禁止藥用的硃砂入藥，兩人都向歐姓中藥商進了疑似摻了鉛丹的硃砂，迄今已造成台中市前議長張宏年等14人鉛中毒，台中市衛生局將全案依「醫療法」、「藥事法」移送檢調偵辦後，同時依照「醫療法」重罰盛唐中醫診所50萬元罰鍰合併即日起停診2個月，九褔中醫診所則判罰30萬元罰鍰合併停診1個月。

但卻有民眾向發現盛唐中醫門口張貼一張公告，上面寫著「8月7日（星期五）、8月8日（星期六）、8月9日（星期日）因故無法看診，不便之處敬請見諒。」公告上時間標註109年8月7日。

對此，台中市衛生局立即和診所行政人員連繫，盛唐中醫門口的公告也連夜更改為休診到10月5日。

(中時 )