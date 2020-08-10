奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周射手座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺。另外天秤座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:藍色

幸運數字:50

整體運勢★★★★★

理性思考將帶領牡羊朋友前往成功，長久的煩惱也將獲得一定程度的解決，另外對於事情的掌控度也因此提高，奧斯老師建議牡羊朋友好好把握下周！

▍金牛座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:39

整體運勢★★

下周勞累及疲倦感開始提升，產生不少自我懷疑的狀況，奧斯老師提醒金牛朋友需留意生活上瑣碎的事情也開始增多，這部分需要耐著性子好好解決唷！

▍雙子座

開運顏色:天藍色

幸運數字:69

整體運勢★★

下周雙子朋友，生活的忙碌需要多留意，手邊事情莫名變多，疲憊感也將油然而生，多少讓你有點不堪負荷，奧斯老師提醒你要懂得向周遭求援，別自己忙過頭了唷！

▍巨蟹座

開運顏色:金色

幸運數字:11

整體運勢★★★★

對於成功的渴望增加不少，讓巨蟹朋友下周行動力高上許多，手邊事情也都在掌握中，這樣的狀況也使巨蟹朋友備感安心且愉悅唷！

▍獅子座

開運顏色:白色

幸運數字:53

整體運勢★★

下周情緒起伏較大，讓自己對於長久以來堅持的信念開始動搖，對於自我能力的懷疑也逐漸浮現，奧斯老師提醒獅子座朋友穩住自我的內心後再出發也不遲唷！

▍處女座

開運顏色:橘色

幸運數字:49

整體運勢★★★

滿足現況的想法充斥在處女座朋友下周的內心，但多少降低了自己的企圖心，這樣的狀況偶爾發生不是壞事，但奧斯老師要提醒你可別停下前進的腳步唷！

▍天秤座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:76

整體運勢★★★

對於人事物的熱情度降低不少，內心的孤寂感也稍稍地浮現，多少讓天秤座朋友自下周感到無力，奧斯老師建議稍稍地讓自己喘息一下，放下天秤座堅持想法的天性，饒過自己不是件壞事唷！

▍天蠍座

開運顏色:黃色

幸運數字:02

整體運勢★★★

對於周遭人事的不信任感提升，讓天蠍朋友下周與朋友的想法存在落差，面對問題或是相處有爭執的可能性存在，奧斯老師提醒你要多加留意囉！

▍射手座

開運顏色:紅色

幸運數字:90

整體運勢★★★★

下周靈活運用自我的能力，讓射手朋友下週做起事來游刃有餘，因此感到萬分安心，下周將會是射手朋友踏實穩定的周期唷！

▍魔羯座

開運顏色:紫色

幸運數字:46

整體運勢★★★★

下周將有強而有力的行動充斥在你的生活當中，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的魔羯朋友，下周要多加把握！

▍水瓶座

開運顏色:土黃色

幸運數字:55

整體運勢★★★★

下周水瓶座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，也容易獲得許多讚賞，好好把握囉！

▍雙魚座

開運顏色:綠色

幸運數字:77

整體運勢★★★

下周雙魚座朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，但卻感到心有餘力不足，另下周情緒上的起伏容易和周遭的人事產生爭執，要多注意囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(運勢)