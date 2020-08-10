美股漲跌互見，台股10日開低在12,786.8點，權王台積電（2330）開低在427.5元，壓抑台股加權指數早盤走勢，但即將召開法說的鴻海（2317）開在紅盤之上，早盤漲幅逾1％，加上金融股獲買盤拉抬，則力拉指數向上。

受到美國就業人數成長驟減、美中衝突加劇、國會尚未對新一輪財政刺激法案達成共識的衝擊，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數受到壓抑，在平盤附近作收。

道瓊工業平均指數8月7日上漲0.17％（46.5點）、收27,433.48點，創6月8日以來收盤新高，周K線勁揚3.8％。

那斯達克指數下跌0.87％（97.09點）、收11,010.98點，結束連續7日收紅的走勢；周漲2.47％。費城導體指數下跌1.18％（26.08點）、收2,178.86點；周上漲1.99％。

宏遠投顧指出，全球股市以美股馬首是瞻，越接近美國總統大選，不確定因素將會更多，屆時很多投資人可能會趁個股股價大漲之際，提早逢高獲利了結，且離開股市一段時間，不會等到選前當周才獲利了結。

在這樣的架構之下，可能美股四大指數提早在今年9～10月見到高點，然後震盪做頭或是盤頭往下跌，不會等到11月總統投票日當周才出現高點。

若是在美國總統大選前，美股及個股股價出現利空而大幅修正，拖累台股大盤及個股股價，也出現大幅修正的話，屆時美股及台股將會出現較好的搶短機會。

不過搶短之後，建議在美總統大選前逢高獲利了結。因為，美國總統大選萬般拉抬及做多，使得美股四大指數以及個股股價超漲，尤其美國高科技股，在美國總統大選後，全球股市往下大幅修正的可能性高。

(工商 )