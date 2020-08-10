台北晶華酒店頂樓露天游泳池畔的「星空電影院」，8月22日12點鐘將加開情人節特映場，由好萊塢浪漫大片為七夕情人夜增溫。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華房客專屬頂樓露天泳池畔的「星空包廂」，可遠眺大稻埕情人煙火秀的並一邊享用美食佳餚。（圖／台北晶華酒店）

針對七夕情人節，台北晶華點心房主廚推出「愛的微醺．威士忌提拉米蘇」。（圖／台北晶華酒店）

在高樓露天泳池畔的專屬「星空包廂」中，享用美酒與小點，並與他／她好整以暇的將精采的「大稻埕情人煙火秀」盡收眼底，這是台北晶華酒店今年為天下有情人舖陳七夕浪漫的提案之一。為了搶「戀愛商機」，台北晶華還有多套不同版本提供情侶戀人放閃選擇。

「2020年大稻埕情人節」系列活動已自7月中起跑，活動重頭戲則是8／22日當天在淡水河畔展開的「愛你愛你煙火秀」。台北晶華酒店搶搭此浪漫列車，挾地利與高樓景觀優勢並結合結合餐飲、客房、以及頂樓露天游泳池的「星空包廂等資源，設計推出了3套不同的浪漫過七夕提案，其中包括「七刀晚晚餐」、「大稻埕情人夜-璀璨煙花」情人房住房專案，以及號稱頂級的「大稻埕情人夜-浪漫星空」住房專案等。

晶華酒店針對七夕特別打造的「大稻埕情人夜-浪漫星空」住房專案，內容包括入住17坪大的精緻套房兩天一夜、獲贈七夕限定的微醺甜品--「威士忌提拉米蘇」蛋糕，為有情人「醞釀甜蜜」，晚間7點半至8點半大稻埕煙火秀施放時、房客將受邀前往頂樓露天泳池畔的「星空包廂」，遠眺大稻埕情人煙火秀的同時，隨著池畔歡愉的樂音、享用主廚精選的 Louis Perdrier Brut氣泡酒和冷切起士盤。

意猶未盡的情人們可於9點半鐘悠閒地前往一樓柏麗廳享用「晚晚餐」，大啖豐美佳餚，同樣位於頂樓露天游泳池畔的「星空電影院」則會在當晚12點鐘加開情人節特映場，邀您倆入座、由好萊塢浪漫大片為七夕情人夜畫上完美的句點。

提案之一的「大稻埕情人夜-璀璨煙花」住房專案則是入住豪華客房，客人一樣可前往頂樓露天游泳池畔欣賞煙火，以及「星空電影院」情人節特映場，並於柏麗廳享用「晚晚餐」。

以餐飲著稱的台北晶華酒店也沒有在此次的「大稻埕情人節」活動中缺席，位於酒店一樓的？麗廳特別於8月22日當晚9點半至11點半推出「七夕晚晚餐」活動，邀請看完煙火、需要美食滿足味蕾的情人們到此大快朵頤，主廚團隊匯集日、韓、川、粵、美、義式等上百道美饌佳餚以及琳瑯滿目的現流海鮮，原餐價1,480元，情人夜特價買一送一、加上服務費後每人僅需814元。點心房主廚也以百富14年加勒比海蘭姆酒桶單一麥芽威士忌入饌，推出特製的情人節蛋糕「愛的微醺．威士忌提拉米蘇」，完美的展現出濃厚香草、奶油及太妃糖風味的濃醇綿密，四吋大小售價520元，8月17日起於一樓Regent Gift Shop對外銷售。

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