為了搶進季後賽，拓荒者明星後衛利拉德真的拚了！靠著利拉德10日全場投28中16、16罰15進，攻下全場最高51分，幫助拓荒者124比121險勝七六人，除了暫時擺脫馬刺，獨占西區第9位置，也跟西區第8灰熊之間勝差只剩0.5場。

上半場就摘22分的利拉德，打到末節還剩1分30秒，靠著切入上籃，生涯第10次得分突破50大關，也幫拓荒者取得122比116領先，沒想到七六人先靠柏克斯切入，再靠荷福德最後13秒三分球命中，轉眼就把落後差距縮小到1分。

拓荒者先發中鋒紐基奇最後10.2秒站上罰球線，穩穩兩罰俱中，可惜暫停過後，七六人的最後一波攻勢相當凌亂，賈許理查生最後5.7秒三分出手沒進，他雖奮勇搶下進攻籃板，卻一心想著把球運到三分線外出手，比賽時間早已結束了。

七六人中鋒恩比德首節走進休息室治療腳踝傷勢。(美聯社)

暫時拋開前役賽後跟快艇前鋒保羅喬治之間的激烈隔空互嗆，利拉德10日手感太過火燙，特別是在末節簡直無人可擋，拿下51分並不意外，「甜瓜」安森尼也有20分進帳。拓荒者10日的贏球，也讓鵜鶘、國王兩隊正式宣告無緣季後賽。

七六人則以賈許理察生34分最高，柏克斯20分，托必亞斯哈里斯16分，落敗主因之一是明星中鋒恩比德首節就因左踝受傷提前退場治療，幸好他沒多久自己走出休息室，且在場邊跳來跳去聲援隊友，看來傷勢並無大礙，接下來應可上場。

(中時 )