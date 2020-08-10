眾達-KY(4977)7月營收雙增，已經連續4個月創下歷史新高，更是首度突破3億元關卡，主要受惠於32G光收發模組產品、100G單通道光收發模組出暢旺所致，眾達-KY今股價反映營收續強，開盤跳空大漲，漲幅一度逾4%，一口氣站回5日線、月線以及季線，相較大盤逆勢強悍。

眾達-KY 7月合併營收為3.11億元，月成長7.19%，年成長57.07%，自今年1月以來都保持月增長趨勢，並已連續4個月創下歷史新高表現；累計今年前7月合併營收達17.86億元，較去年同期成長29.50%。

眾達-KY 7月合併營收首度突破3億元關卡，係因北美客戶網通晶片領導大廠應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品出貨表現呈穩定成長，及其供應超大型數據中心客戶的100G單通道光收發模組，已經順利通過認證，並於第二季順利量產後，出貨量持續放大所帶動；此外，日韓5G中長距離單纖雙向25G BIDI光收發模組市場需求同步攀升，也是推動7月營收增長的主因。

眾達-KY表示，100G單通道光收發模組主要應用在巨型資料中心，終端客戶如亞馬遜、微軟、Google與Facebook等業者，目前光收發模組在資料中心的應用主要可分為：用戶與資料中心間互聯，資料中心本身內部互聯，及各資料中心之間互聯。光收發模組在資料中心處於關鍵地位，未來隨著巨量資料處理中心建置速度加快，將明顯拉動100G單通道光收發模組需求。

眾達-KY表示，對下半年營運抱持樂觀審慎看法，業績逐季上揚可期，公司亦持續朝挑戰新高積極作準備，其中馬來西亞檳城廠運作順暢，及新竹廠高階雷射封裝產品量產，將有機會陸續實現。

(時報資訊)