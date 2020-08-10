生華科(6492)獲第二家美國醫療機構青睞，再簽合作備忘錄急進新冠人體臨床，今日股價跳空開高，晨盤漲幅超過3%。僅在一周內就接連和兩家美國知名醫療機構簽定合作備忘錄，生華科總經理宋台生博士表示，生華科新藥Silmitasertib已多次獲得包括由加州大學舊金山分校定量生物研究所Krogan教授領軍的國際抗病毒研究團隊認可並且已經驗證蛋白激(酉每)CK2是新冠病毒進行複製和感染鄰近細胞的總開關，也就是新冠病毒的阿基里斯腱、弱點，而Silmitasertib又是全球唯一已經進入二期人體臨床試驗的CK2抑制劑，在國外生醫界已經有高能見度，因此能吸引美國大型醫療機構積極洽談臨床合作，希望能盡速治療新冠患者展現療效。

生華科8月6日才公布和全美最大的醫療體系之一的Banner Health簽署合作備忘錄，將盡速展開CK2抑制劑Silmitasertib(CX-4945)治療新冠患者的人體臨床試驗，今日公告再和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(Center for Advanced Research & Education, Gainesville, Georgia)正式簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT(Investigator-Initiated Trial)新冠人體臨床試驗。

由於美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構積極參與新冠病患治療，並已在日前完成一家美國生物技術公司CytoDyn新冠二期人體臨床試驗，因此對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成生華科Silmitasertib治療新冠患者臨床試驗。

(時報資訊)