全球疫情爆發以來，出國旅遊頓成奢求，更重創旅行社、航空公司等觀光服務業。台灣地區確診不到500例，「留在島內玩」，成了民眾退而求其次的選擇。卻發生遊客入住五星級飯店，退房時留下排泄物的惡質事件，打掃房間的房務人員整個傻眼。

「報復性出遊」，導致國內景點每逢假日必湧現出遊人潮、車潮；適逢暑假，更是不分平日、假日，到處都是人。都會區飯店做不到海外商務客生意，國旅市場又搶不過風景區，便「跳樓大降價」，以超低折扣吸引國人入住。

低價促銷雖提高住房率，卻也引來水準參差不齊的消費者。北部一五星級飯店就發生顧客入住，退房後竟故意把排泄物留在房間浴巾裡，且將浴巾摺疊整齊，擺明整人。房務人員一時不察，打開浴巾後發現「黃金」，氣得破口大罵。

業界人士指出，低價促銷雖能刺激買氣、振興住宿，但長遠來看「短多長空」，尤其對於高級飯店來說，低價客或國旅團入住，反而會嚇跑消費能力較高的金字塔頂端顧客，得不償失。

(中時新聞網)