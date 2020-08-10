雲林縣斗南鎮1間鐵皮屋10日凌晨2點許突然起火，屋內7人受困，消防隊在3樓救出3人、１樓救出4人，其中11歲男童傷勢嚴重送醫不治，起火原因由消防人員調查中。
雲林縣斗南鎮大同路、同安街路口鐵皮屋10日凌晨2點許發生火災，鄰居聽到有人喊「失火了」，出門一看只見鐵皮屋已陷入火海趕緊報警，屋內3代同堂共7人受困。
消防人員趕到現場，先救出3樓的3人，分別是42歲詹男、40歲顏女、5歲男童，3人均輕傷，送醫治療後已出院。
隨後消防人員在1樓救出4人，70歲詹男送醫後恢復心跳、65歲詹女昏迷插管治療中、10歲女童到院後恢復心跳，11歲男童送醫後因傷勢嚴重，由院方宣布死亡。
消防人員表示，凌晨2點19分接獲報案，火勢於3點半左右控制，共出動警義消40餘人，20多輛消防車、救護車。受傷7人分別送往台大雲林分院、成大斗六分院、虎尾若瑟醫院急救。
(中時 )
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