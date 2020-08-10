有的人，第一次相見的時候，並沒有多大的感覺，而相處久了之後，慢慢也會開始綻放光彩，最終讓人越看越喜歡，她們屬於耐看型女生，往往在熟悉後才會散發自己身上獨特的魅力。那麼，哪些星座是這樣呢？

▍1.金牛座：理智成熟

金牛座的女孩子長相很普通，也沒有一個姣好的身材，給人第一眼印象並不怎麼驚艷，反倒是感覺憨憨的，比較樸實。但實際上，在相處久了之後，你就會發現她們身上散發出來的魅力是無窮無盡的，只是不熟悉的人不容易發覺罷了。金牛女雖說乍得一看並不特別，但若是仔細一瞧，其實還是挺能深入人心的，尤其是那真實感，讓人越相處越是喜歡。她們思維縝密，長相青春，略施脂粉就可以成為很耀眼的存在，再加上行為出事方面也是比較理智成熟的，所以，是屬於很耐看的類型，相處久了才會越來越喜歡。

▍2.巨蟹座：溫柔可人

巨蟹座的女孩子幾乎不會給人驚豔的感覺，但在相處久了之後，她們身上溫順可人、無微不至的個性也會隨之散發出來，也許第一眼看似平平無奇。而事實上，光芒只是被其他外表美麗的女生掩蓋了，所以才沒人發覺她們心靈的美麗。巨蟹女是屬於親和力很強的人，就如同鄰家小妹一樣，給人一種溫婉清新的感受。在相處久了之後，她們也會憑藉自身真摯、而又懂事的一面，去獲得大眾的芳心，因此，可以說是屬於初識一般般、越看越喜歡的星座了。

▍3.水瓶座：獨特氣場

水瓶座的女孩子單看顏值，可以說是沒有什麼出眾的地方，但若是加上她們身上的之上和情商，那便可以說是眾人爭先恐後的存在，她們雖然並不屬於驚艷型女生，不過身上的氣質和神韻，卻是無人能比的，有時候一舉一動都散發著無盡魅力，讓人忍不住想要去靠近。水瓶女的身上的獨特氣場，是別人無法超越和比擬的存在，任何平平無奇的地方，都會因這些光彩而得到掩蓋，最終獲得大眾的芳心。她們需要長期的相處和了解之後，才能夠切身地體會到其中的韻味，所以，相處的時間越久，越覺得好看。

▍4.天蠍座：神秘高傲

天蠍座的女生也許第一眼，看起來平平無奇，不夠驚艷，但她們身上卻有一股神秘高傲的氣質，讓人忍不住想要拜倒在石榴裙下。論顏值，她們並不算是一等一的美女，論才情，卻是屈指可數的存在，這種魅力，既會使人心動，又會讓人覺得越來越耐看，甚至會蓋過那一般般的長相。天蠍女並不屬於「花瓶」，反而肚子裡有很多的墨水，她們不僅眼睛裡自帶光芒，行為處事方面也很冷靜，所以，在相處久了之後，大家自然也會感受到這種獨特的魅力。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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