檢方提訊是知管理顧問總經理郭克銘（中）。（黃世麒攝）

太平洋流通前董事長李恆隆（左）10日被檢方提訊。（黃世麒攝）

太平洋流通前董事長李恆隆（中）10日被檢方提訊。（黃世麒攝）

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，10日提訊太平洋流通前董事長李恆隆，以及擔任白手套角色的是知管理顧問總經理郭克銘，釐清案情。據了解，白手套郭克銘認了行賄立委，轉任污點證人換減刑。

檢調偵辦立委集體收賄案，已策動白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘轉為「汙點證人」。據了解，郭已坦承大部分的行賄、期約賄賂犯行，並詳述前太流負責人李恆隆透過他居間行賄立委的過程，檢調將盡速釐清案情，提前停止羈押讓他交保，之後也會依法減輕其刑。

據了解，郭對於他供出案情，卻仍遭羈押，表示不服，向高院提抗告遭駁回。由於高院裁定書指出，郭對於其所交付及期約賄款部分，「已自白並以證人身分具結」，無意中洩漏了郭的「汙點證人」身分。

檢調自2015年起對李恆隆展開監聽，之後對郭克銘執行跟監蒐證，拍下郭與立委及助理接觸、送錢的畫面，檢調監聽郭時，多次聽聞近似台語「好額」（有錢）的字眼，一度以為是送錢「暗語」，事後才發現那是郭去年另外成立的「禾也」行銷公司英文名字「HOYA」。

今年7月31日，檢調約談郭克銘後，認為可促使他為「友性證人」，因此先以被告身分訊問郭後，立即改以證人身分二度訊問，並要求郭以證人具結，啟動「汙點證人」的程序。

據了解，郭一開始不認行賄，但檢調提示大批蒐證畫面後，遂坦認行賄蘇、廖、陳及期約賄賂徐情事，但對於檢調指控的罪名仍有爭執。由於《貪汙治罪條例》規定被告自白揪出正犯、共犯，可減刑或免刑，檢方將依法處理。

(中時 )