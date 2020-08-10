新北市一名19歲陳姓男子，因為買春癡戀一名來台賣淫的33 泰籍女子娜娜（化名），倆人還譜出相差14歲的姊弟戀。今年5月警方網路巡邏時，發現娜娜在網路刑登賣淫訊息，前往查緝，沒想到陳男竟上演護花戲碼，還對警方強調與娜娜是情侶，結果2人都被帶回偵訊。
警方調查，陳男今年3月上網買春，與娜娜相約在中和租屋處性交易後，見對方身材窈窕、長相動人，一夜激情後「回沖」多次，最後從老主顧升格成男友，娜娜還常到陳男的租屋處過夜。
據「東森新聞雲」報導，新北警方5月間進行網路巡邏時，發現娜娜在網路上刊登色情交易訊息，立刻循線前往臨檢，娜娜見警上門查緝一度高喊「Help」，陳男聽到立即衝進屋內向警方強調「我們是情侶」。由於員警在現場查獲保險套與潤滑油等證物，2人百口莫辯，雙雙帶回偵訊。
娜娜事後警方坦承，以1小時3000元價碼接客，陳男也坦承與娜娜性交易，2人因而被依《社維法》裁罰，娜娜交由移民署擇日遣返泰國。
(中時新聞網)
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