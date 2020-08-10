美國科技股作為美國今年3月底遭到新冠肺炎疫情衝擊後，帶動美股觸底反彈的主要族群，加上美國聯準會(Fed)與美國財政部積極救市，讓美股似乎領先經濟表現一步走出陰霾。不過，有專家認為，這波科技股漲勢主要反映的，是後疫情時代回不去的生活模式。

據外國財經媒體報導，作為科技股指標的那斯達克100指數，今年以來市值飆漲2.9兆美元，本益比達36，創2004年以來高點，走勢突破10年線的22倍，在標普500指數當中，科技股的總市值也遠遠超過醫療保健與消費必須品類股。

若從走勢來看，從今年3月低點，道瓊指數上漲47.56%，標普500指數上漲49.78%，那斯達克指數日前雖經歷一波小幅修正，但至今漲勢仍達60.49%。

假設科技股都不上漲，那這些業者未來3年內營收都要以20%的增長速度，才能維持當前估值。這代表市場可能預期，就算全球迎來新冠肺炎疫情終結，但生活也難以回到疫情前的水準，也就是說，推動指數上揚的不是短期趨勢，而是在替未來生活布局，一個數位化、自動化的時代即將來臨。

投資管理機構American Century Investments綜合資產策略投資長Rich Weiss認為，數位化的生活正在改變未來，若此推論合理，那科技股的漲勢也就能說明。史丹佛大學教授Anat Admati表示，在疫情中培養的習慣，有很大可能在疫情結束後持續下去。

(中時新聞網)