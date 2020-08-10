國際處理器大廠英特爾（Intel）與鴻海（2317）科技集團今（10）日宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，雙方將攜手構建5G工業專網關鍵產品，加速推動工業5G專網應用於產業。

同時，英特爾與鴻海此次結盟工具機感測方案廠商網聯科技、虎尾科大「智能機械與智慧製造研究中心」，透過產學合作整合上下游完整的工具機物聯網生態系，盼為工具機產業5G專網推動打造基石、促進工具機產業轉型升級。

英特爾與鴻海共同推出的TSN+5G先驅網路架構，目前已在工具機產業進行產學合作試點，依循鴻海集團推動燈塔工廠標準對外賦能的策略，搶先將相關技術在台灣進行概念性驗證，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業TSN+5G產業標準。

網聯科技總經理林鼎皓、虎尾科大校長覺文郁共同表示，在彈性製造與無線連網趨勢中，工具機有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，現行WiFi或LTE通訊無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過TSN+5G的網路架構解決產業應用痛點。

林鼎皓進一步指出，目前全球各國均已逐步導入5G工業專網，透過此次合作契機，先期以豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路試點，後續以TANGRAM工業物聯網聯盟為輻射中心點，促進工具機產業轉型升級。

英特爾與鴻海此次合作推動的5G工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元（DTU）與傳輸小基站（Small Cell），搭配軟體定義的工業閘道器（Gateway）、邏輯控制器（PLC）、高速資料擷取器（DAQ）等引流產品。

此5G工業專網關鍵產品透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，可實現低時延、高可靠性、多接取邊緣運算（MEC）等功能。藉由TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，搭配英特爾邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級。

另外，此5G工業專網關鍵產品搭配Intel Edge Insights for Industrial人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳統產業進行數位化轉型升級，實現工業4.0智慧製造目標。

(時報資訊)