全球五大石油公司在第二季進行了資產減計總共約500億美元，並且因為新冠疫情大流行，導致燃料價格和需求皆急遽下降。資產估值的下降以及產出的下跌，顯示了石油公司在第二季的痛處。全球燃料需求下跌30%，遠低於疫情前的水準。

石油公司高層表示，進行大規模減計，因為公司預期新冠疫情全球大流行，民眾減少出遊，燃料需求減少，預計未來幾個季度將繼續受影響。

在五大公司中，只有埃克森美孚(Exxon Mobil)沒有計入大規模的減值，但是在該公司報告中指出，期計畫中正在進行的重新估值，可能導致公司資產出現顯著份額的減計，美孚並表示其石油和天然氣可能減少20%或44億桶的儲備。

英國石油(BP)則遭到170億美元的減計。該公司計畫在未來幾年重新定位和關注到再生能源，減少石油和天然氣方面發展。英國石油先前曾表示，計畫到2030年的總產量將目前的360萬桶削減約100萬桶。

埃克森美孚是五家公司最大生產商，目前日產量為364萬桶，但是在第一季和第二季削減了約40萬桶。五大公司還包括雪佛龍(CVX)、荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)和道達爾(Total)。油價在四月大崩盤後，石油輸出國家組織與包括俄羅斯在內，同意日減產100萬桶，以達成市場供需平衡。

(時報資訊)