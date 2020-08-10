家登(3680)2020年7月合併營收約為2.15億元，年增率24.13%，1月到7月合併營收14.4億元，年增幅度擴大至16.3%。家登第二季營收創新高達7.76億元，單季每股獲利達1.66元，比第一季的0.15元大幅增長。

伴隨半導體先進製程推進，家登第二季營運創佳績，單季合併營收7.76億元，其中七成以上皆為半導體本業營收，相較第一季的營收4.55億元，成長約70%，較去年同期6.62億成長約17%；單季每股獲利達1.66元，該數據顯示家登樹谷廠擴廠作業已全數到位，配合訂單量增，交出好的成績。

家登完成樹谷廠擴廠，生產基地超前部署，下半年產能供貨無虞，隨著全球客戶需求步上成長軌道，今年營運表現可期。

家登第二季的擴廠作業是在原樹谷廠的基礎上，進行全面設備及人力擴充，擴線涵蓋各項大型工具母機如射出機、全自動檢測機、CNC加工機、高階製程清洗機到儲存櫃，尤其是先進製程清洗線的全面升級是此次擴產重點工作之一；放眼半導體先進製程腳步加速，家登全面提升產品製造與檢驗能力，為客戶提供最即時與最高規格的載具清洗、維修及檢測服務，提升先進製程良率與生產穩定度。

此外，為與全球發展EUV技術高端客戶製程更緊密連結，關鍵製程採用相同檢測及清洗設備，家登斥資採買先進製程載具標準配備Brooks M1000清洗機，今年六月進機樹谷廠，預計第四季正式投產，量身打造EUV POD專屬的頂級生產基地，提供全球先進製程客戶最佳品質保證。

(時報資訊)