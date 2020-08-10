民眾早上運動時，在前鎮國際花市驚見男焦屍。（前鎮警方提供／柯宗緯高雄傳真）

今（10）日早上6時30分許，晨運民眾在前鎮區國際花卉市場內，驚見1具男焦屍，嚇得趕緊報案。警方在現場拉起封鎖線，並查獲留有6公升礦泉水瓶剩下4分之1的汽油及打火機，但無身分證件及遺書，屍體已燒得面目全非無法辨識，警方初步研判疑似自焚，已請鑑識人員到場採證，以查明身分及死因。

(中時 )