高雄國際花市驚見男焦屍 現場留汽油與打火機 09:452020/08/10 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾早上運動時，在前鎮國際花市驚見男焦屍。（前鎮警方提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾早上運動時，在前鎮國際花市驚見男焦屍。（前鎮警方提供／柯宗緯高雄傳真） 今（10）日早上6時30分許，晨運民眾在前鎮區國際花卉市場內，驚見1具男焦屍，嚇得趕緊報案。警方在現場拉起封鎖線，並查獲留有6公升礦泉水瓶剩下4分之1的汽油及打火機，但無身分證件及遺書，屍體已燒得面目全非無法辨識，警方初步研判疑似自焚，已請鑑識人員到場採證，以查明身分及死因。 (中時 ) #高雄 #焦屍 #前鎮 #花卉 #國際花市 也許您會感興趣 推薦閱讀 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 13:102020/08/07 社會 宅男打電競出頭 東泰太陽隊打進國際賽 15:482020/08/04 體育 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 21:452020/08/09 社會 貢寮海邊驚見男陳屍礁岩 身分待警消查明 13:042020/08/05 社會 張心望 車庫娛樂創辦人 打敗好萊塢的發片狂魔 04:102020/08/03 企業經營 郵輪跳島遊首航 濃濃台灣味 04:102020/08/09 《旺來報》 八里「半顆頭顱」卡觀景台 疑為北市水利處遭絞碎員工 17:162020/08/05 社會 嘿咻偏愛熟女這口鮮美味 警取締驚見35歲壯男大戰5旬美魔女 20:592020/08/03 社會 男卡車底滿臉血像屍 下秒突睜眼求救 記者嚇：以為在拍恐怖電影 00:022020/08/10 國際 搖擺音符 走入人群 爵士音樂節在台灣 10:442020/08/03 雜誌 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 保時捷離奇自撞死亡車禍 駕駛身分曝光 科大教授父親節正要接孩 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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