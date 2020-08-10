美國衛生部長阿札爾來台，外傳台美擬談籌組新的國際衛生組織，取代世界衛生組織 (WHO)，儘管總統府今早立即否認，不過國民黨前副祕書長蔡正元今天清晨就發文，指美國疫情嚴重、醫療不平等的情形，形容是「悲慘的美國」。

蔡正元在臉書以「悲慘的美國」為題發文說，平均每65個美國人就有一人確診，平均每16個美國家庭就有一個家庭確診，這個統計數字還在惡化，只因為美國人選出一個瘋子總統，用了一堆瘋子政客。

他說，確診的美國人，只有病情非常嚴重，而且有買足夠的商業性醫療保險，最好還有一定的社會地位，醫院才有空間收納，也才有瑞德西韋可用，否則盡管發高燒再久，醫院隨便給點抗生素，在家自體免疫、自生自滅。

蔡正元也以中國作家方方在疫情期間，以日記形式記錄其見聞與感想的《武漢日記》，引發風波在中國網絡上繼續發酵為例大酸說，美國不知道有沒有一個名叫「方方」的，也來寫一本「美國悲慘日記」。

(中時 )