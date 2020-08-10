國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（中）10日到旗山與六龜區掃街拜票。（林瑞益攝）

高雄市長補選將於15日舉行，前高雄市長韓國瑜團隊將於11日幫國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，有增加信心嗎？李眉蓁10日說，他們的團隊很專業又清廉，一定要站出來，跟貪腐集團比一比。

李眉蓁車隊10日到旗山區、六龜區等掃街拜票，對於三位副市長會不會來幫忙？李眉蓁表示，李四川副市長開刀，她不忍心要李四川來幫忙；至於葉匡時副市長，他可能有工作，不好耽誤他。應該是陳雄文副市長帶隊。

至於有跟前市長韓國瑜敲定時間嗎？李眉蓁說，還在聯繫，如果有最新消息，會向大家報告。

(中時 )