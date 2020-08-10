韓國瑜助選？李眉蓁：還在聯繫中 09:562020/08/10 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（左）10日到旗山與六龜區掃街拜票，高雄市議員林義迪（右）陪同。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（中）10日到旗山與六龜區掃街拜票。（林瑞益攝） 高雄市長補選將於15日舉行，前高雄市長韓國瑜團隊將於11日幫國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選，有增加信心嗎？李眉蓁10日說，他們的團隊很專業又清廉，一定要站出來，跟貪腐集團比一比。 李眉蓁車隊10日到旗山區、六龜區等掃街拜票，對於三位副市長會不會來幫忙？李眉蓁表示，李四川副市長開刀，她不忍心要李四川來幫忙；至於葉匡時副市長，他可能有工作，不好耽誤他。應該是陳雄文副市長帶隊。 至於有跟前市長韓國瑜敲定時間嗎？李眉蓁說，還在聯繫，如果有最新消息，會向大家報告。 (中時 ) #高雄市長補選 #李眉蓁 #韓國瑜 #貪腐 #清廉 #李四川 #葉匡時 #陳雄文 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜壓軸輔選 聯繫不上？李眉蓁最新回應 11:152020/08/09 政治 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 08:452020/08/09 政治 李永豐親吻陳其邁 讚許2人失敗後都能再起 22:422020/08/09 政治 大巨蛋復工 綠議員今告柯圖利 04:102020/08/10 政治要聞 超級星期天 漢子、燕子合體輔選李眉蓁 獨缺韓國瑜 07:392020/08/09 政治 連「她」都能當選 苦苓示警：不能輕忽李眉蓁勝選的可能 21:272020/08/09 政治 新聞早班車》美團若二採陽性 將簡化行程 07:142020/08/10 政治 蓁臉書PO影片 推會議觀光 04:102020/08/10 地方新聞 李眉蓁提「海水沖馬桶」 葉元之大讚：苦民所苦很負責很棒 10:232020/08/09 政治 獨》既是感情，也是道義！韓國瑜擬啟動輔選李眉蓁 11:122020/08/09 政治 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 抱病弔唁李登輝 台大名醫發現森喜朗右手玄機：真情流露 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 進化了？觀察陳其邁團隊舉動 羅友志預言補選票數差距 - 政治 要空服員珍惜工作？股癌諷老謝：吹捧到沒節操 祝仕途順利 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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