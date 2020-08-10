蕭亞軒去年公開認戀小她16歲的大陸男模黃皓，兩人不時曬恩愛閃瞎網友，不過日前突然在粉絲群裡放震撼彈，直言有「大事要發生」，還強調不是好事，令人擔憂不已，沒想到昨日又無預警在粉絲群組留下情緒性發言，再度掀起議論。
蕭亞軒昨天突然在粉絲群組中留下「我有點放棄了」的字眼，接著又PO出與男友黃皓約會的影片，只見黃皓從背後環抱住她，讓她寫下「我們第一個愛情的紀錄this is love」放閃，讓眾人一頭霧水，因此有粉絲忍不住痛批：「17年的视频發什麼呢？你這幾個月到底在幹嘛，一天到晚瘋瘋癫癫胡言亂語，你想放棄什麼了，趕緊說清楚」，對此蕭亞軒則是留言反擊：「Be polite and be kind」。
對此更有粉絲怒斥：「去年說好新歌原定一個月一首，说好今年8月出完整張專輯和開演唱會」，直指蕭亞軒允諾粉絲的承諾再度跳票，不過也有人出來護航：「不喜歡還是趕快退粉吧」。
(中時新聞網)
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