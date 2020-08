蕭亞軒去年公開認戀小她16歲的大陸男模黃皓,兩人不時曬恩愛閃瞎網友,不過日前突然在粉絲群裡放震撼彈,直言有「大事要發生」,還強調不是好事,令人擔憂不已,沒想到昨日又無預警在粉絲群組留下情緒性發言,再度掀起議論。

在 Instagram 查看這則貼文 #這是愛 ELVAHSIAO(@hsiaoelva)分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 7:50 張貼

蕭亞軒昨天突然在粉絲群組中留下「我有點放棄了」的字眼,接著又PO出與男友黃皓約會的影片,只見黃皓從背後環抱住她,讓她寫下「我們第一個愛情的紀錄this is love」放閃,讓眾人一頭霧水,因此有粉絲忍不住痛批:「17年的视频發什麼呢?你這幾個月到底在幹嘛,一天到晚瘋瘋癫癫胡言亂語,你想放棄什麼了,趕緊說清楚」,對此蕭亞軒則是留言反擊:「Be polite and be kind」。

蕭亞軒在粉絲群組突流下情緒性字眼。(圖/新浪微博)

蕭亞軒留言反擊網友。(圖/新浪微博)

對此更有粉絲怒斥:「去年說好新歌原定一個月一首,说好今年8月出完整張專輯和開演唱會」,直指蕭亞軒允諾粉絲的承諾再度跳票,不過也有人出來護航:「不喜歡還是趕快退粉吧」。

(中時新聞網)