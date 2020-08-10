搶買盒裝口罩 藥妝店週末開賣吸人潮

自從宣布八大場所務必戴口罩後，中衛口罩更是「一罩難求」，每次開賣都秒殺，日前屈臣氏門市開賣還得早起排隊買中衛口罩。今天從早上11點開始，Yahoo奇摩率先開賣中衛口罩天空藍1色，接著晚上6點到8點換蝦皮購物開賣中衛口罩，有酷黑、深單寧、褲黑迷彩、軍綠迷彩、天空藍5種顏色，讓大家從早到晚都有中衛口罩可買！各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心今天早上11點開賣中衛醫療口罩，僅天空藍可選擇，一盒50片售價300元，另也有匠心及3M Nexcare 等品牌的口罩，依照組合不同，價格從54元到688元不等。

●蝦皮24h

蝦皮購物今天舉辦口罩接力賽販售多款口罩，在晚上6點到8點時段開賣中衛口罩，顏色有酷黑、深單寧、褲黑迷彩、軍綠迷彩、天空藍可選購，一盒50入，售價300元，每人限購1盒。接著晚上8點到12點開搶摩戴舒醫用口罩，一盒50片售價349元，也是每人限購1盒。

●丁丁藥局

網路商場有販售優衛恒大的醫用口罩，每盒50入，售價299元。

(中時新聞網)