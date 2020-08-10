大陸全國人大常委會周日（9日）在北京進入第二日會程，多輛旅遊巴早上8時半後駛入人民大會堂，附近一帶有多輛公安車輛駐守。周日會議就20多項議案進行分組討論，包括審議《國旗法》及《國徽法》的修正草案。而上周六（8日）會議上所提議案，國務院正式向人大常委提請，就香港立法會繼續運作作出決定，港澳事務辦公室主任夏寶龍對議案作出說明，有消息指已於當日完成討論。

據港媒報導，上周六會議上，另提及審議《國旗法》及《國徽法》的修正草案，當中的《國旗法》修正草案規定，不得倒掛或者以其他有損五星旗尊嚴的方式升掛和使用五星旗。有消息稱，在周日分組討論期間，涉及《國旗法》和《國徽法》修正草案，獲大致支持，有人大代表指國徽的具體使用細節需要較嚴格。

另有指，會上亦討論全國人民代表大會議事規則修正草案，而涉及立法會空窗期運作的議案已於上周六的會議上完成討論，若無人大代表提出修訂，將於周二（11日）閉幕正式表決。

當日除談及香港第六屆立法會繼續運作作出決定的議案外，另受國務院委託，司法部部長唐一軍在會上講述，關於授權國務院在廣東深圳、廣州和珠海等9市，開展港澳法律執業者取得內地執業資質和從事律師職業試點工作的決定草案的說明。

(中時 )